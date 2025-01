Città

SARONNO – Cambia la viabilità, con un inversione del senso di circolazione, in via San Michele per i lavori di demolizione e ricostruzione di uno stabile.

A partire da lunedì 20 gennaio e fino al termine dei lavori, previsto per dicembre 2027, via San Michele sarà interessata da un’importante modifica della viabilità per consentire la demolizione e ricostruzione di un edificio. Gli interventi renderanno necessario garantire la sicurezza e la gestione del traffico nella zona.

La via San Michele diventerà a senso unico in direzione di via Don Monza, con un restringimento della carreggiata all’altezza del civico 1. I veicoli provenienti da via San Michele, giunti all’intersezione con via Don Monza, saranno obbligati a fermarsi e dare la precedenza al traffico su quest’ultima.

Anche via Don Monza sarà soggetta a modifiche: il tratto compreso tra via Monte Santo e via Bainsizza sarà a senso unico in direzione di via Marconi per i veicoli con altezza superiore ai 3 metri. Infine, via Filippo Reina, all’angolo con via San Michele, sarà considerata area di cantiere, con l’interdizione del marciapiede sul lato dei civici pari.

Queste misure, adottate per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, resteranno in vigore per tutta la durata dei lavori, che dovrebbero concludersi entro il dicembre 2027.

