Groane

SOLARO – Il Comune di Solaro parteciperà con la sindaca Nilde Moretti alla Fiaccolata per la pace organizzata dal Coordinamento La Pace in Comune domenica 19 gennaio alle 18 a Rho.

Il raduno è fissato in piazza San Vittore, dove confluiranno Sindaci e rappresentanti dei Comuni che aderiscono al Coordinamento La Pace in Comune. Alle 18 partirà la Fiaccolata per la pace, che percorrerà largo Rusconi, via Meda, piazza Libertà, via Garibaldi, via Dante, via Castelli Fiorenza, via Matteotti per approdare di nuovo sulla piazza centrale dove interverrà a nome di tutti il sindaco di Rho Andrea Orlandi, presidente del Coordinamento La Pace in Comune.

Nell’occasione sarà srotolata un’enorme bandiera arcobaleno, di 12 metri per 10, che rappresenterà il desiderio di pace di tutti i presenti, dai rappresentanti di altri Comuni del territorio ai semplici cittadini che vorranno unirsi a questo gesto.

La sindaca di Solaro Nilde Moretti: “Ho partecipato per la prima volta tre anni fa, subito dopo l’invasione russa in Ucraina. Purtroppo oggi, nonostante i tentativi della diplomazia e l’impegno delle istituzioni europee, la situazione non solo non è migliorata in Ucraina, ma i teatri di tensione e conflitto si sono ulteriormente estesi in altre parti del Mondo, compreso il vicino medio-oriente. Ancora con più forza presenzierò all’iniziativa domenica e invito quanti più solaresi potranno ad essere dei nostri. Dobbiamo manifestare tutti insieme gli ideali di pace e continuare ad impegnarci affinché sempre più forte la nostra voce sia ascoltata da chi diffonde guerra e violenze”.

(foto archivio)