VENEGONO INFERIORE – “I cestini non servono per i rifiuti domestici ma per il piccolo rifiuto dei passanti!” Lo ricordano i responsabili dell’Amministrazione civica venegonese. Che fanno presente: “Il costo dei continui svuotamenti, il costo del recupero degli abbandoni, il costo della pulizia straordinaria, è a carico di tutta la comunità! Cosa potremmo fare per un paese più pulito? Potremmo pulire ogni giorno, ogni ora, con un operatore dietro ogni incivile e ovviamente facendoci tutti carico di questi costi… ma è giusto tutto questo”.

“Di fronte a tanta inciviltà credo sarebbe come svuotare il mare con un bicchiere – rimarcano dal Comune – Quello che servirebbe, al contrario, credo sia un maggiore senso civico e tanta tanta educazione, da parte di tutti in ogni piccolo nostro comportamento quotidiano”.

(foto: un cestino nei pressi dello scalo ferroviario di Venegono Inferiore)

19012025