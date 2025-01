Volley

SARONNO – Battendo sabato in casa l’Alto Canavese, al Paladozio di via Biffi è finita 3-0, la Pallavolo Saronno si è laureata campione d’inverno nella serie B del volley maschile e si è anche qualificata automaticamente per i quarti di finale di Coppa Italia. Per i saronnesi il successo ha consentito di raggiungere l’invidiabile traguardo dei 30 punti.

Vittoria esterna invece per la Rossella Ets Caronno, 3-1 in casa del Garlasco mentre di fronte al proprio pubblico la Miretti Limbiate ha battuto 3-0 il Val Chisone ed è ora seconda in solitaria. Si è giocato per la 13′ giornata del torneo.

Classifica

Pallavolo Saronno 30 punti, Miretti Limbiate 29, Rossella Ets Caronno e Volley Garlasco 25, Yaka Malnate 23, Ciriè, Vero volley Monza e Parella Torino 21, Sant’Anna Tomcar 30, Alto Canavese 19, Novi 14, Impresind Desio 13, Ag Milano 6, Pallavolo Val Chisone 3.

(foto: il Saronno celebra la vittoria ed il titolo di campionato di inverno dopo la gara del tardo pomeriggio di sabato al Paladozio)

19012025