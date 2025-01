Cronaca

SARONNO – Tanto alcol fra centro e periferia di Saronno: tre gli interventi delle ambulanze nel fine settimana per casi di intossicazione etilica, ovvero persone che avevano bevuto così tanto da avere bisogno di assistenza medica.

L’altro giorno alle 18.35 una autolettiga del Sos Uboldo, con una pattuglia dei carabinieri, si è recata nella centralissima piazza Libertà per soccorrere un uomo. Mentre nella notte all’1 i mezzi di soccorso sono andati alla stazione di Saronno sud in via San Carlo, in questo caso era una donna ad avere bisogno di aiuto.

Ieri alle 0.20, sempre a Saronno, in via Cesati intervento dell’ambulanza della Croce rossa per una ragazza di 18 anni, anche a lei è stata diagnosticata una intossicazione etilica.

Un caso di intossicazione etilica anche ad Origgio: ieri alle 19 intervwnto dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella in via Vivaldil, per un uomo di 67 anni.

(foto: una ambulanza in piazza Libertà a Saronno)

20012025