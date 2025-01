news

Calliope è un brand che parla di stile e individualità, mettendo al centro l’espressione della personalità di ogni cliente. La sua filosofia nasce dalla capacità di unire tradizione e innovazione, dando vita a capi alla moda che si distinguono per un’eleganza tanto semplice quanto senza tempo.

La ricerca continua di novità, unita alla capacità di cogliere i cambiamenti del mercato, riflette l’impegno di Calliope nell’adattarsi alle esigenze e ai gusti dei consumatori moderni. Il marchio, infatti, riesce a reinterpretare con raffinatezza i trend più attuali, sposando il concetto di evoluzione come parte integrante della propria identità.

La filosofia di Calliope si fonda anche sul concetto di armonia, che si traduce nella capacità di combinare l’eleganza tipica del Made in Italy con le influenze internazionali. Ogni indumento, infatti, è pensato per adattarsi a diversi contesti, aggiungendo un tocco distintivo e raffinato a qualunque outfit.

L’obiettivo di Calliope è chiaro: mira a diventare il punto di riferimento per il lifestyle accessibile in Italia e posizionarsi tra i cinque marchi più amati nei mercati internazionali entro il 2030. Il brand, del resto, punta a ispirare i propri clienti con capi versatili e sempre in evoluzione, che riflettono il motto “Embrace Wonder“, attraverso uno stile capace di sorprendere e adattarsi alle esigenze di chi li sceglie.

La stessa proposta di Calliope, non a caso, è costruita per rispondere alle necessità di chi vive la moda come un autentico linguaggio personale. La collezione Donna, fulcro dell’offerta, include maglieria di qualità elevata, realizzata con filati pregiati come lana e cachemire, oltre a pantaloni confortevoli, blazer per contesti più formali, cappotti e giacche donna primaverili di tendenza.

Il catalogo si arricchisce con una selezione di calzature che include mocassini, stivali e modelli più sofisticati, pensati per ogni occasione. Senza dimenticare, poi, le collezioni Uomo, Kids e Intimo, che assicurano un’offerta ampia e versatile, capace di soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

Infine, con 204 punti vendita in 23 Paesi e una presenza digitale in Italia, Francia, Germania e Austria, Calliope si conferma come un prestigioso punto di riferimento in un mercato globale sempre più esigente. Il brand non si limita ad offrire capi per ogni occasione quotidiana, ma crea esperienze d’acquisto che incarnano i suoi valori distintivi: qualità, attenzione ai dettagli e accessibilità.

L’obiettivo dell’azienda, del resto, non è mai stato solo quello di soddisfare le richieste del presente, ma guardare al futuro con determinazione. Calliope riesce a coniugare armoniosamente italianità e influenze internazionali, dando vita a collezioni che sorprendono e suscitano meraviglia per la loro eleganza raffinata e sempre attuale.