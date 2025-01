Città

SARONNO – Prosegue la nuova stagione di Art Foyer, programma continuativo di mostre allestite nel foyer del Teatro di Saronno a cura di Associazione culturale Helianto e Associazione Artigianarte (dell’artista Sabrina Romanò) in collaborazione con il teatro Giuditta Pasta. Con Fiori silenziosi Claudio Guarisco presenta una raccolta di scatti che possono essere definiti iperrealisti e che mettono in mostra l’inesauribile oggetto dell’indagine fotografica e della ricerca artistica dell’artista: i fiori.

Come di consueto il pubblico avrà modo di incontrare e conoscere l’autore degli scatti in occasione dell’evento di presentazione, programmato per sabato 25 gennaio alle 17.30. Un appuntamento reso ancor più speciale dall’imperdibile performance artistica degli attori dell’associazione. La presentazione si concluderà con il consueto aperitivo allestito a cura di Galli al Teatro.

La mostra Fiori silenziosi di Claudio Guarisco è allestita a cura di Sabrina Romanò ed è visitabile nel foyer del teatro dal 25 gennaio al 23 febbraio 2025 in occasione degli spettacoli in cartellone e negli orari di apertura della biglietteria.

“I fiori sono da sempre al centro dell'indagine fotografica e della ricerca artistica di Claudio Guarisco. Mai noiosi, mai uguali: unici e sempre diversi. L’amore per il bianco e nero gli proviene dalla lettura dei testi di Irving Penn, Ansel Adams, Robert Mapplethorpe, grandi maestri che sono stati per Guarisco un volano, una spinta per la ricerca del nero assoluto, accompagnata da delicati contrasti di luce. Gli scatti di Guarisco possono essere definiti iperrealisti: le inquadrature sono fortemente concentrate sul soggetto; i fiori sono riprodotti in maniera rigorosa sempre alla ricerca anche del più piccolo dettaglio; la luce scolpisce e definisce il soggetto nella sua matericità”, così presenta la mostra Sabrina Romanò.

Claudio Guarisco nasce a Como, dove vive e lavora. La sua formazione come fotografo è da autodidatta; ha acquistato la sua prima macchina fotografica e la camera oscura all’età di 17 anni e da quel momento sono state preziose compagne di innumerevoli viaggi e testimoni delle prime esperienze di bianco e nero. Solo successivamente ha deciso di dedicarsi alla fotografia di fiori: soggetto ritenuto perfetto e con il quale ha trovato una forte sinergia.

