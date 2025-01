iltra2

CASTIGLIONE OLONA / CASTELSEPRIO – Incidente stradale ieri alle 9 in via Cesare Battisti, tratto locale dell’ex statale Varesina di Castiglione Olona, dove una automobile è uscita di strada. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza. E’ stata soccorsa una ragazza di 21 anni ed un ragazzo di 26 anni, non sono apparsi in pericolo e sono stati trasferito all’ospedale di Circolo di Varese per essere medicati. Da chiarire la dinamica del sinistro, e sono anche tutt’ora da quantificare i danni materiali.

A Castelseprio alle 8.55 di ieri in via Rimembranze scontro fra due automobili: sono stait soccorsi un ragazzo di 25 anni ed una donna di 54 anni, sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa ma non si è reso necessario il loro trasporto in ospedale.

(foto archivio)

20012025