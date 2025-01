news

Il fenomeno della digitalizzazione, come ben sappiamo, non riguarda più soltanto una nicchia di servizi privati, ma abbraccia ormai ogni ambito della nostra vita, tanto da coinvolgere in maniera sempre più completa anche gli enti pubblici. Il passaggio al digitale, però, sta avvenendo a velocità diverse, anche all’interno dello stesso territorio regionale, come dimostra l’ICity Rank 2024.

Secondo l’indagine realizzata da Fpa, Milano e Bergamo sono infatti al vertice, tra le città più digitalizzate del paese, ma altre province lombarde, come Como e la stessa Varese, sono ancora alle prese con grandi difficoltà. Una regione economicamente forte e culturalmente dinamica come la Lombardia, si trova insomma a fare i conti con un panorama digitale piuttosto eterogeneo.

Milano e Bergamo: capitale digitale e social

Cominciamo col dare uno sguardo alle città che si comportano meglio dal punto di vista digitale. In particolare, in Lombardia brillano Milano e Bergamo: se per la capitale economica d’Italia il risultato era abbastanza scontato, con alte performance in tutti e tre gli ambiti di valutazione – ossia digitalizzazione dei servizi comunali, utilizzo dei social media e diffusione delle app – ancora più interessanti sono i progressi fatti dal capoluogo orobico, che emerge come un modello virtuoso, attestandosi al sesto posto a livello nazionale.

Il successo delle due città è frutto anche della capacità di sfruttare le risorse offerte dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), rivelatesi fondamentali per il loro posizionamento tra le città più connesse e “smart”.

Como: maglia nera della digitalizzazione in Lombardia

Ben lontana dalle vette della digitalizzazione si trova invece Como, che, collocandosi al 76° posto su 117 province italiane, rappresenta il fanalino di coda regionale. Nonostante il suo storico legame con la tecnologia, risalente a quando Alessandro Volta, nativo della città, fece importanti scoperte scientifiche, la città non riesce infatti a sfruttare appieno le potenzialità della digitalizzazione. Se Milano e Bergamo sono all’avanguardia nella trasformazione digitale, Como sembra essere infatti rimasta indietro, con un impatto ridotto sui servizi pubblici digitali, l’uso limitato delle app e una rete di connessione che non riesce a competere con quelle delle città più dinamiche.

Non brilla, d’altro canto, neppure Varese, che, in compagnia di Mantova, Sondrio e Lecco, tra le altre, si posiziona tra le città ancora “in transizione”, in quella sorta di limbo dedicato alle amministrazioni che, pur con risultati in crescita, non riescono ancora a decollare.

La spinta del PNRR e il ruolo delle tecnologie emergenti

Nonostante le difficoltà riscontrate da alcune città lombarde, la spinta verso la digitalizzazione è inesorabile. Il PNRR, che ha finanziato diversi progetti di innovazione tecnologica, sta giocando, d’altronde, un ruolo fondamentale nell’accelerare questo processo. Le amministrazioni sono però chiamate a sfruttare queste risorse per potenziare la rete di connessione, sviluppare infrastrutture per la gestione dei dati e rendere i servizi pubblici sempre più accessibili e smart.

La trasformazione digitale è, peraltro, anche un’opportunità per l’introduzione di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, che promettono di migliorare la gestione dei servizi urbani, dalle infrastrutture alla gestione della mobilità. Le potenzialità di queste innovazioni sono state già ampiamente dimostrate in diversi ambiti: basti pensare a quanto avviene nel campo dell’intrattenimento e dei giochi, dove proprio l’IA è oggi imprescindibile per garantire agli utenti delle sale online la possibilità di cimentarsi con le carte e capire il poker come si gioca, in un ambiente non solo più equo e personalizzabile, ma anche più sicuro dal punto di vista delle transazioni e della privacy dei dati.

L’indagine dimostra che, proprio le città che hanno investito in questa direzione, sono state in grado di attrarre investimenti, migliorare la qualità dei servizi e offrire ai cittadini un’esperienza urbana più inclusiva e moderna assicurando al tempo stesso una maggiore efficienza dei servizi pubblici.

Il futuro digitale della Lombardia

La Lombardia si trova, insomma, di fronte a un bivio. Da un lato, Milano e Bergamo si confermano modelli di innovazione, rafforzando il loro ruolo di leader tecnologici in Italia, dall’altro, però, città come Como, Sondrio e Varese rischiano di rimanere intrappolate in un limbo digitale che potrebbe rallentare lo sviluppo economico e sociale.

L’obiettivo deve essere, dunque, quello di favorire la ripresa anche di chi è rimasto indietro, sia affrettando le risorse economiche del PNRR, che puntando su un rinnovato impegno nella formazione digitale e nella progettazione di infrastrutture, elementi che potrebbero consentire a tutte le città lombarde e italiane di accelerare il loro percorso verso la completa digitalizzazione.