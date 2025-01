Cronaca

BUSTO GAROLFO – Banda di ladri tenta il colpo alla Coop di Busto Garolfo, ma l’intervento tempestivo delle guardie giurate della Sicuritalia li mette in fuga, costringendoli ad abbandonare anche la refurtiva, composta da olio, tonno e torrone.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 4, quando almeno quattro ladri, supportati da un quinto complice come palo, hanno forzato l’ingresso del magazzino sul retro del punto vendita. I malviventi sono riusciti a penetrare nei locali per razziare generi alimentari.

Tuttavia, l’attivazione del sistema di allarme ha consentito l’immediato intervento delle pattuglie della Sicuritalia. Le guardie giurate, giunte sul posto in pochi minuti, hanno messo in fuga i ladri, che si sono dileguati nei campi retrostanti. Nella fuga hanno abbandonato interamente la refurtiva, che è stata recuperata nelle vicinanze. C’erano bottiglie di olio e confezioni di tonno e torrone e altri alimenti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Legnano, che hanno preso in consegna gli alimenti sottratti per riconsegnarli al punto vendita. Nel frattempo, i responsabili del negozio hanno collaborato con le forze dell’ordine per i rilievi e la formalizzazione della denuncia.

