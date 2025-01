ilSaronnese

GERENZANO – “Un bilancio non solo insufficiente ma quasi offensivo nei confronti della comunità”. Sono le parole del consigliere comunale di Idee in Comune Lisa Molteni nel punto all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale dedicato alla farmacia comunale.

Molteni ha denunciato la mancanza di un piano di rilancio concreto, sottolineando come la gestione attuale non sia in grado di valorizzare la farmacia e garantirne una sostenibilità a lungo termine. “Questa farmacia avrebbe dovuto rappresentare un valore aggiunto per il Comune e invece ci troviamo davanti a una gestione inefficace, senza una visione chiara e senza un piano per il rilancio.”

Il consigliere ha inoltre evidenziato la grave assenza del presidente del consiglio di amministrazione durante il consiglio comunale, un’assenza che ha impedito un confronto diretto e trasparente sulle criticità della farmacia. “Il Presidente del CdA non era presente. Perché? Perché chi dovrebbe rispondere della gestione disastrosa della farmacia preferisce non metterci la faccia? Questo è inaccettabile.”

Molteni ha anche portato all’attenzione del consiglio “un episodio particolarmente grave e inaccettabile, riguardante un paziente diabetico che si è visto negare l’erogazione del servizio a causa di inefficienze gestionali”. “Non è solo una questione di numeri. Quando un paziente diabetico si trova in difficoltà perché un servizio pubblico non funziona come dovrebbe, significa che abbiamo superato ogni limite accettabile. Qui non si tratta più solo di amministrazione, ma di responsabilità verso la salute dei cittadini.”

Molteni ha chiesto che la gestione della farmacia venga rivista immediatamente, con un monitoraggio costante della sua operatività e un piano di rilancio concreto: “Non possiamo accettare una gestione statica e inefficiente. Serve un piano di sviluppo chiaro, perché una farmacia comunale, se ben amministrata, può essere un valore aggiunto per il territorio e un riferimento per i cittadini.”

Il Consigliere ha infine ribadito la necessità di una politica che metta al centro i servizi essenziali, evitando scelte amministrative che non rispondono alle reali esigenze della comunità. “Dobbiamo decidere: vogliamo una farmacia efficiente e utile per i cittadini o vogliamo mantenere in piedi un modello che non funziona? Per me la risposta è chiara, e continuerò a lavorare affinché questa situazione venga risolta nel più breve tempo possibile.”

