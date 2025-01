Città

GERENZANO – L’ufficio postale di Gerenzano, situato in via Carlo Berra 12, resterà chiuso al pubblico da giovedì 23 gennaio a sabato 27 aprile. La chiusura è necessaria per consentire i lavori tecnici legati alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, promosso da Poste Italiane.

Durante il periodo di chiusura, i cittadini di Gerenzano potranno rivolgersi all’ufficio postale di Saronno, in via Varese 130 con lo sportello Atm disponibile 24 ore su 24, sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 8,20 alle 19,05 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35. Qui sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza e svolgere operazioni non eseguibili in altri uffici, come quelle legate a conti o libretti vincolati.

Dal 23 gennaio, i servizi saranno comunque accessibili anche presso gli uffici postali dei comuni limitrofi, per garantire continuità nelle operazioni.

