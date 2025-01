Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 19 gennaio, emergono i cambiamenti alla viabilità e un incidente sulle strisce pedonali hanno catturato l’attenzione, così come una serata benefica dedicata a Martina Luoni. Sul fronte istituzionale, si segnalano la richiesta di maggiore sicurezza da parte dei sindaci locali e le dimissioni di Giuseppe Doninelli dalla commissione sicurezza.

In via San Michele il senso di circolazione è stato modificato per permettere lavori di riqualificazione che dureranno due anni. La decisione ha l’obiettivo di garantire la sicurezza e la fluidità del traffico durante i cantieri.

Una donna di 32 anni è stata investita da una moto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Le sue condizioni, inizialmente gravi, hanno richiesto un intervento immediato dei soccorsi.

Una serata benefica in memoria di Martina Luoni, dedicata alla raccolta fondi per supportare la lotta contro il cancro. L’evento si terrà la teatro Pasta.

Venti sindaci, tra cui quelli di Saronno e Caronno, hanno inviato una lettera al governo chiedendo azioni concrete per migliorare la sicurezza nei territori, sottolineando la necessità di meno slogan e più interventi efficaci.

Giuseppe Doninelli ha rassegnato le dimissioni dalla commissione sicurezza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti