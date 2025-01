Politica

MILANO – Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nell’augurare “buon lavoro” a Donald Trump, da oggi ufficialmente 47′ presidente degli Stati Uniti d’America, lancia anche un invito: “Lo aspettiamo in Lombardia, magari in visita alle nostre Olimpiadi invernali del 2026” scrive sui suoi profili social.

“Le sfide globali – aggiunge, poi, Attilio Fontana – richiedono una leadership forte, responsabile e, soprattutto, concreta. Siamo certi che i rapporti tra Italia e Usa si rafforzeranno ulteriormente”.

Le Olimpiadi si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026; le Paralimpiadi seguiranno dal 6 al 15 marzo 2026. Milano ospiterà la cerimonia d’apertura a San Siro; Cortina sarà il centro per lo sci alpino e bob; Valtellina e Val di Fiemme per sci nordico e freestyle e Verona ospiterà la cerimonia di chiusura all’Arena. Attesi oltre 90 paesi e 109 eventi in 16 discipline. È la terza volta che l’Italia ospita i Giochi.

(foto archivio: il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, sul Pirellone, sede di Regione Lombardia, con l’ambasciatore degli Stati Uniti d’America)

20012025