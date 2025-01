Eventi

MISINTO – Torna l’appuntamento con il tradizionale falò della giubiana, organizzato dal comune di Misinto in collaborazione con il Motoclub Misinto. L’evento è fissato per giovedì 30 gennaio, alle 21 in piazza Statuto.

La serata sarà caratterizzata dal suggestivo rogo del grande fantoccio di paglia, la “giubiana”, figura simbolica della tradizione locale. La “vecchia” e “sgradevole” Giubiana, vestita di stracci e rappresentata come un’anziana signora, sarà condannata al fuoco in un rituale che assume significati diversi a seconda delle località, ma che ovunque celebra un forte legame con le radici popolari.

A Misinto, il falò della giubiana è molto più di un semplice evento folkloristico: è un momento di aggregazione per l’intera comunità, che si riunisce non solo per assistere al rito, ma anche per gustare insieme i sapori della tradizione. Durante la serata, infatti, saranno offerti risotto con luganega e vin brulé, rendendo l’occasione ancora più conviviale.

(foto d’archivio)

