Cronaca

SARONNO – Oggi pomeriggio alle 17.15 i vigili del fuoco sono intervenuti sul territorio di Saronno in viale Santuario per soccorrere una persona che si trovava all’interno di un’abitazione. All’arrivo in posto gli operatori dei pompieri, utilizzando l’apposita strumentazione, hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio.

Trasporto in ospedale

L’inquilino è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso, mentre i vigili del fuoco si sono subito attivati per predisporre tutte le misure per mettere in sicurezza i locali interessati dalla perdita di monossido.

Viale Santuario è la via pedonale alle spalle della zona ferroviaria dove si trovano alcuni condomini residenziali.

(foto: l’intervento dei vigili del fuoco in viale Santuario, zona residenziale di Saronno)

20012025