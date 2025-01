Cronaca

ORIGGIO –Nuova archiviazione per il caso di Simone Mattarelli a quattro anni dal ritrovamento del corpo senza vita dopo un lungo inseguimento con le forze dell’ordine in un’azienda di Origgio.

La vicenda è nota: il ragazzo uscito di casa per andare a mangiare un panino aveva assunto anche cocaina. Trovandosi davanti i militari aveva forzato un posto di blocco dando il via ad un lungo inseguimento. L’inseguimento partito a Cesano Maderno era durato oltre un’ora fino a quando la vettura guidata dal ragazzo si era impantanata ad Origgio. Solo il giorno dopo il corpo di Simone è stato trovato impiccato all’interno dell’azienda in cui si era nascosto.

Fin dalle prime ore la famiglia, sostenuta dal legale Roberta Minotti, aveva espressi dubbi sull’ipotesi suicidio descrivendo il giovane come “pieno di vita e di progetti, che non avrebbe mai compiuto un gesto estremo”. Dal punto di vista giudiziario si è conclusa con l’archiviazione dell’indagine da parte della procura di Busto Arsizio che ha rigettato una richiesta di riapertura della famiglia. Quest’ultima archiviazione riguarda la denuncia dei familiari nei confronti del medico legale che aveva eseguito i primi accertamento sul corpo del ragazzo.

La famiglia, che si è rivolta anche a “Le Iene” che hanno realizzato diversi servizi sulla vicenda, ha annunciato alla stampa dell’intenzione di proseguire con la ricerca della verità. Stasera lunedì 20 gennaio se ne parlerà anche su Antenna3 a partire dalle 20:30 con Presunto innocente con Daniele Porro.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti