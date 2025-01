Cronaca

SARONNO – Non solo era al volante senza aver mai conseguito la patente, ma il suo tasso alcolemico era quasi tre volte superiore al limite consentito dalla legge. Il conducente, un uomo di 55 anni di origine sudamericana residente in città, è stato denunciato a piede libero per l’incidente avvenuto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 in via Vincenzo Monti, dove la sua auto con a bordo altre 4 persone è uscita di strada terminando la corsa contro un albero.

L’incidente si è verificato intorno alle 23,30 nei pressi della rotatoria all’incrocio con viale Rimembranze. L’allarme è stato dato immediatamente, e sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso: due ambulanze della Croce azzurra e della Croce viola, oltre all’autoinfermieristica. I feriti, due uomini di 37 e 55 anni e tre donne di 38, 46 e 49 anni, hanno riportato contusioni e lesioni varie, ma nessuno è in pericolo di vita.

La polizia locale ha effettuato i rilievi dell’incidente, accertando che il conducente era sotto l’effetto dell’alcol con un valore tre volte superiore al consentito. Inoltre, è emerso che l’uomo non aveva mai conseguito la patente. Oltre alla denuncia, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e il conducente dovrà pagare una sanzione amministrativa di 5000 euro.

In considerazione dell’inasprimento delle pene stabilite dalle recenti modifiche al codice della strada, l’uomo rischia ora una pena detentiva fino a quattro anni.

