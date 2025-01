Città

SARONNO – Un aumento dei controlli in stazione, delle ore di pattugliamenti contro il degrado ma anche delle sanzioni sono alcuni dei dati condivisi dal comando di polizia locale di piazza Repubblica. In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, l’Amministrazione comunale ha reso noti i dati relativi all’attività della polizia locale per il 2024.

Confronto tra 2024 e 2023

Nel 2024 sono state elevate 26.928 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, con un incremento del 32% rispetto alle 20.404 sanzioni del 2023. Anche i controlli con il telelaser e sui monopattini elettrici sono aumentati, passando rispettivamente da 30 a 36 ore e da 90 a 110 ore. Il comando evidenzia inoltre oltre 2.000 ore di presidio presso la stazione, attivo da giugno, a testimonianza dell’attenzione della zona dopo i problemi registrate la primavera scorsa. Aumentati anche i servizi in borghese contro il degrado passati da 24 a 32 ore negli ultimi 12 mesi.

Nonostante il calo delle ore dedicate ai divieti di sosta per pulizia strade (da 118 a 106 ore), altri servizi, come quelli per la Sagra di Sant’Antonio e il mercato settimanale, hanno visto un incremento. La vigilanza di prossimità nei quartieri è stata intensificata con 96 ore dedicate, e l’attività di educazione stradale ha raggiunto 95 ore.

Dal punto di vista delle operazioni penali, il 2024 ha registrato 91 denunce, di cui 15 legate a reati di droga, rispetto alle 67 del 2023. Sono stati effettuati 2 arresti e sequestrati oltre 1,5 chilogrammi di stupefacenti, con un aumento delle ordinanze di custodia cautelare (8 rispetto a nessuna nel 2023).

Dati sintetici 2024 e 2023

Di seguito un riepilogo dei principali dati confrontati tra i due anni:

Tabella di Raffronto

Attività 2024 2023 Differenza Sanzioni Codice della Strada 26.928 20.404 +32% Patenti ritirate 35 27 +29,6% Veicoli sequestrati 125 156 -19,9% Ore telelaser 36 30 +20% Controlli monopattini (ore) 110 90 +22,2% Servizi divieti di sosta (ore) 106 118 -10,2% Denunce all’Autorità Giudiziaria 91 67 +35,8% Arresti 2 1 +100% Educazione stradale (ore) 95 85 +11,8% Incidenti rilevati 226 183 +23,5% Pass rilasciati (tutte le categorie) 1.260 1.692 -25,5%

“Da settembre a novembre abbiamo – concludono dal comando – aderito al progetto “Stazioni Sicure 2024” patrocinato dalla Prefettura di Varese e finanziato da Regione Lombardia (capofila per noi Busto Arsizio): 1 ufficiale e 11 agenti hanno presidiato a turno la zona adiacente la Stazione Saronno Centro per complessive 87 ore”.

Non è stato l’unico progetto portato avanti dalla polizia locale con il finanziamento regionale: “Nel mese di settembre 4 ufficiali e 18 agenti del comando hanno partecipato al progetto “SMART” finanziato da Regione Lombardia che li ha visti impegnati per 174 ore durante 3 fine settimana in servizi coordinati con i Comandi di Caronno Pertusella, Cesate, Uboldo e Origgio. Durante questi servizi sono stati sottoposti a controlli con alcoltest 273 conducenti dei quali 9 positivi, 20 a controllo per abuso di sostanze stupefacenti. Ritirate 10 patenti. Il progetto è stato effettuato nuovamente il 7 dicembre con la partecipazione di 1 Ufficiale e 11 Agenti del Comando per complessive 87 ore in collaborazione con i Comandi di Uboldo e Origgio. Controllati 87 conducenti dei quali 1 positivo, 1 patente ritirata, 160 persone controllate”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti