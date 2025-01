Come sei diventato fisico?

“Era la mia unica opzione. Non ho alcun senso pratico, sono lento a leggere, ho difficoltà con burocrazia ed economia, e ho un fisico fragilino. L’unica cosa era la matematica o la fisica. Ho scelto la seconda perché la trovavo più divertente”

Di cosa ti occupi abitualmente?

“Fluidi relativistici. L’universo è pieno di sostanze “estreme”. Gas che si muovono a velocità prossime a quella della luce. Regioni di spazio con temperature così alte da formare spontaneamente coppie particella-antiparticella, le quali a loro volta si comportano come un fluido. Regioni così dense che i nuclei atomici si fondono in una zuppa. Descrivere il movimento macroscopico di queste sostanze è il mio lavoro. Questo è un lavoro complicato perché, quando ci si avvicina alla velocità della luce, spazio e tempo si mischiano, e le equazioni devono comportarsi bene.

Perché hai deciso di cimentarti con il paradosso del nonno?

Ho a che fare con materia complessa dove lo spazio e il tempo si mischiano. È naturale che a un certo punto la possibilità del viaggio nel tempo si faccia viva. In realtà, non è il viaggio nel tempo in sé che mi interessa. Mi interessa capire l’asimmetria fra passato e futuro che osserviamo tutti i giorni, e come questa si combina con la relatività di Einstein.

Come sei riuscito a superare il paradosso del nonno?

Proprio riconsiderando l’asimmetria fra passato e futuro. Siamo localizzati in una regione dell’Universo dove c’è un modo inequivocabile di distinguere fra passato e futuro. Questo deriva dal fatto che la nostra storia ha un chiaro inizio nel Big Bang, e uno può tracciare una linea diretta da lì a noi. In presenza di un ciclo temporale, questo non è più così. Il passato e il futuro coincidono. Di conseguenza, la legge della fisica che separa passato e futuro (la legge di aumento di entropia) viene meno. Quando questo accade, discipline come chimica e biologia decadono e tutto diventa possibile. Ricordare il futuro, ringiovanire, tornare in vita. Il presupposto di irreversibilità che sottende il paradosso del nonno viene meno.

Qual è il tuo rapporto con Saronno?

Ricordo con piacere il servizio sanitario pubblico, la scuola pubblica, la raccolta differenziata e il limitato accesso alle armi. Queste sono pratiche che non vengono condivise qui dove sono io.

Hai un consiglio per un giovane saronnese che voglia diventare fisico?

Lasciare l’accademia per l’industria non è un fallimento. Non credere a chi ti dice che rimanere in accademia è il “percorso naturale” di un fisico. L’accademia è una possibilità, ma ce ne sono tante.

