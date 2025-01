Città

SARONNO – Venerdì 24 gennaio, alle 21, il teatro oratorio Regina Pacis di Saronno (via Roma, 119) ospiterà l’evento “Per non dimenticare“, una serata dedicata al Giorno della memoria, organizzata dall’associazione culturale “Anima e Core” con il patrocinio del comune di Saronno.

Lo spettacolo, curato dalla regista Silvana Magnani, darà voce alle testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento, offrendo al pubblico un momento di profonda riflessione sulla tragedia dell’olocausto e sull’importanza di preservarne la memoria.

L’ingresso è libero e si basa sulla generosità dei partecipanti, con un contributo volontario. Tutti i proventi raccolti durante la serata saranno devoluti alla chiesa per sostenere le opere parrocchiali, un gesto che unisce memoria storica e solidarietà.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti