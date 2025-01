Calcio

SARONNO – Nell’intenso weekend sportivo, per quanto riguarda il calcio e la serie D pari senza gol per la Varesina.

In Eccellenza pari a reti inviolate nel match clou della seconda giornata di ritorno fra Caronnese ed Ardor Lazzate; il Fbc Saronno in casa ha battuto in rimonta il Robbio Libertas.

In Promozione sconfitte sia il Ceriano, dalla capolista Baranzatese, che l’Aurora Cmc battuta dalla Besnatese, che l’Universal Solaro sul campo del Verbano. Niente da fare anche per l’Academy Uboldo contro il Canegrate.

In Prima categoria vittoria interna del Rovellasca, al comando rimane l’Sc United. Pari della Gerenzanese a Veniano; nel posticipo del tardo pomeriggio la capolista Sc United ha steso il Limbiate; vittoria er il Tradate Abbiate.

In Seconda categoria il prologo è stato l’incontro del sabato sera, vinto dal Dal Pozzo sul Mascagni per 3-1; pari della Cogliatese, sconfitta per l’Amor sportiva mentre ancora un successo è giunto per la Pro Juventute.

Nel basket serie B Nazionale l’anticipo del mezzogiorno non ha portato bene all’Az Robur Saronno sconfitta ad Agrigento.

Nel volley Pallavolo Saronno ancora vincente, è prima da sola al giro di boa del campionato maschile di serie B; seguono Limbiate e Caronno.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

