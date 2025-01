Cronaca

SARONNO – Non è più una novità anzi sono episodi che si vanno ripetendo con sempre più preoccupante frequenza: il riferimento va a quanto successo ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna dove, alle 15.15, non è certo passata inosservata l’arrivo di una ambulanza della Croce azzurra.

La chiamata al 112 era giunta poco prima dallo scalo ferroviario, per segnalare la presenza di una persona che appariva in difficoltà ovvero un quarantenne che aveva bevuto troppo. Insomma, un ennesimo caso di intossicazione etilica, dopo i 4 già avvenuti fra Saronno e ad Origgio durante il fine settimana scorso. Il quarantenne è stato trasferito all’ospedale cittadino, in condizioni che comunque non sono apparse preoccupanti.

(foto archivio)

21012025