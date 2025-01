Calcio

SARONNO – Pronto a rientrare dopo un infortunio, presto l’allenatore del Fbc Saronno (Eccellenza), Fiorenzo Roncari, avrà nel proprio arco una freccia in più, ovvero quella rappresentata da un giovane e promettente calciatore giunto con il mercato invernale al club biancoceleste ma che sinora non ha mai avuto occasione di vestire la casacca saronnese in gare ufficiali. Stiamo parlando di Matteo Ruschena, classe 2006: un diciottenne che si è messo in luce, nelle ultime stagioni, sia a livello giovanile che di prima squadra con la Castellenzese (serie D).

Domenica prossima il Fbc Saronno sarà chiamato alla trasferta contro la Vergiatese, e non è escluso di poterlo finalmente vedere nel gruppo dei convocati.

Classifica

Pavia 44 punti, Mariano 42, Solbiatese 41, Caronnese e Rhodense 40, Ardor Lazzate 37, Fbc Saronno 31, Meda 22, Casteggio, Vergiatese e Sedriano 21, Cinisello e Lentatese 20, Sestese 19, Legnano e Ispra 18, Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 7.

(foto archivio: il giovane Ruschena, pronto a giocare con il Fbc Saronno)

