Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Non le telecamere di sorveglianza ma il cane da guardia sì, è lui che ha fermato i ladri che, in pieno giorno, lo scorso fine settimana hanno preso di mira un appartamenti in vicolo Sant’Antonio a Caronno Pertusella.

Precipitosa fuga

In particolare i malviventi avevano deciso di prendere di mira un alloggio situato al primo piano ma evidentemente non avevano messo in conto la presenza del cane da guardia, che li ha messo in fuga. A quanto pare, non sarebbero riusciti a prendere niente.

(foto archivio: un precedente raid dei topi d’appartamento sempre nella zona, ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Gli occhi elettronici non sempre rappresentando un deterrente per i malitenzionati)

21012025