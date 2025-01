news

Potrebbe essere la nuova meme coin di Trump quella che soppianterà Dogecoin (DOGE) dal suo trono?

Guardando i numeri, sembra assolutamente possibile, dato che il divario tra le due continua ad assottigliarsi minuto dopo minuto.

$TRUMP capitalizza circa 11 miliardi di dollari, con un valore del token fissato intorno ai 53 dollari, in leggero ritracciamento dai massimi raggiunti nello scorso fine settimana. Si tratta di una meme coin che sembra avere un percorso agevolato nello scalare le classifiche, avendo come principale “sponsor” il presidente degli Stati Uniti d’America.

$TRUMP, prezzo ultimi 7 giorni. Fonte: CoinMarketCap.

Il risultato era prevedibile fin dal momento dell’annuncio: infatti, il token è riuscito a raggiungere il valore attuale in appena due giorni. Valutare l’entità della crescita è quasi impossibile, data la rapidità e la verticalità dell’ascesa, difficilmente misurabile in modo preciso. Su CoinMarketCap viene registrato un incremento del +730%, ma si tratta probabilmente di una stima sottovalutata, in quanto anche un lieve ritardo nell’inizio del tracciamento del prezzo può comportare una perdita significativa di valori percentuali.

Il punto cruciale è che questa meme coin non esisteva fino a pochi giorni fa: oggi è un fenomeno mondiale che appare inarrestabile.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

Quindi, conviene investire nel token $TRUMP e comprare ora? Il buon senso suggerisce di essere prudenti, per due motivi principali che rappresentano altrettanti segnali di allarme.

Il primo riguarda l’ascesa verticale del token: decine di portafogli si trovano in fortissimo guadagno e potrebbero iniziare a vendere per ottenere profitti. Il secondo è la forte concentrazione del token $TRUMP in un unico portafoglio. Il wallet di Trump stesso, infatti, detiene circa l’80% della totalità dei token emessi.

Potrebbe trattarsi di una truffa, o quanto meno di una manipolazione di mercato? La risposta in realtà non è così semplice. Trump è il nuovo presidente della nazione più potente al mondo, il che gli conferisce un’esposizione tale da rendere improbabile un’azione palesemente fraudolenta. Tuttavia, è anche un personaggio senza dubbio controverso, spesso accusato dai suoi avversari di avere pochi scrupoli.

Una distribuzione così squilibrata del possesso dei token, in qualsiasi altra criptovaluta, verrebbe immediatamente bollata come “sospetta”, anche dall’investitore meno esperto. In questo caso, solo il tempo potrà chiarire la vera natura di questa iniziativa così “esplosiva” sui mercati.

Wall Street Pepe ($WEPE): un’altra sorpresa di mercato?

Stiamo vivendo un momento estremamente interessante per il mercato delle meme coin, con nuovi token che emergono ed esplodono in tempi brevissimi. Certo, la popolarità dei progetti legati a Trump, Melania e altre figure vicine al presidente rappresenta una pubblicità riflessa molto efficace per l’intero settore delle meme coin.

The Official Melania Meme is live! You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6 — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025

Attualmente, si parla quasi esclusivamente di Bitcoin, Trump e la sua meme coin, relegando il resto del mercato a un ruolo marginale. In questo contesto, tuttavia, è importante monitorare altre criptovalute che potrebbero seguire l’esempio della coin presidenziale.

Un esempio interessante è Wall Street Pepe ($WEPE), la meme coin ironicamente dedicata ai trader di Wall Street, che sta riscuotendo grande successo in prevendita e promette un debutto esplosivo sul mercato al momento del listing (tra appena 28 giorni).

Questa criptovaluta ha raccolto oltre 53 milioni di dollari in poche settimane di prevendita al pubblico del token $WEPE: una cifra notevole rispetto alla media delle meme coin, che in genere faticano a raccogliere capitali significativi nelle fasi preliminari.

Ran into a fellow Wepe holder. Instant vibe check: passed. 28 days until presale ends. 🐸 ⚔️ pic.twitter.com/DFYZ5ZaEpN — Wall Street Pepe (@WEPEToken) January 19, 2025

Alla luce di questi elementi, molti si chiedono se sia il momento giusto per investire in Wall Street Pepe. La risposta più naturale è che è un investimento interessante da considerare, considerando il momento estremamente favorevole per il mercato e il fatto che questo token abbia già dimostrato, con i numeri, di avere una forte potenzialità.

Attualmente il token WEPE è acquistabile al prezzo di lancio di 0,0003665 dollari, una cifra, fortemente scontata, fissata artificialmente per la prevendita e che potrebbe diventare solo un ricordo dopo il listing ufficiale sul mercato. Investire ora, in questo senso, potrebbe rivelarsi una scelta molto promettente, data l’aspettativa di performance esplosive per questo token fin dai primi scambi.

