LIMBIATE – Venerdì 17 gennaio, in un’aula consiliare che ha visto la partecipazione di un centinaio di cittadini, si è svolto il secondo appuntamento del ciclo di presentazione di libri che ha come obiettivo quello di contribuire ad arricchire quelle conoscenze che si prefiggono la realizzazione di una cittadinanza cosciente e responsabile.

L’occasione, questa volta, è stata quella di presentare il libro “Malati di libertà. Storia delle evasioni dei prigionieri antifascisti dall’ospedale milanese di Niguarda (1943-1945)“, frutto di un lavoro di squadra che ha visto impegnati per tre anni gli autori Daniele Pascucci, Riccardo Degregorio, Alessandro Schiavoni e Carlo Celentano. All’incontro, introdotto da Rosario Traina, presidente della sezione Anpi di Limbiate, hanno presenziato due degli autori, Daniele Pascucci e Riccardo Degregorio, giornalisti entrambi.

La serata ha visto l’introduzione di due iscritte Anpi limbiatesi, Nives Piva e Nazzarena Ricciardi, infermiere rispettivamente negli ospedali di Garbagnate e Niguarda. Nives Piva ha tracciato il quadro storico del nostro territorio negli anni immediatamente dopo l’8 settembre del 1943 quando cominciarono a formarsi le prime brigate di combattenti antifascisti nel territorio delle Groane e il personale medico e infermieristico dell’ospedale di Garbagnate non si sottrasse a quel rischioso impegno. Fra i tanti spicca la figura del primario Virgilio Ferrari, arrestato fu trasferito prima nel carcere di San Vittore e poi deportato a Bolzano, tuttavia riuscì a sopravvivere alle dure condizioni del lager e, dopo la liberazione, riprese il suo posto nel sanatorio, prima di trasferirsi a Milano, dove fu anche sindaco e deputato. Nives Piva ha lamentato il fatto che il degrado in cui versa la vecchia sede dell’ospedale sta facendo perdere anche le tante lapidi poste per onorare quei personaggi ed ha auspicato che il salvabile venga immediatamente recuperato e trasferito in sedi degna. Nazzarena Ricciardi ha, invece, tratteggiato una figura centrale dell’antifascismo dentro l’ospedale Niguarda di Milano, l’infermiera Maria Peron, entrata in contatto con la resistenza per il tramite dei prigionieri politici che, dall’infermeria del carcere di San Vittore, bombardata, erano stati trasferiti a Niguarda. Comincia così la collaborazione dell’infermiera con i Gap e l’organizzazione della fuga dall’ospedale di ebrei e antifascisti. Nel giugno del 1944, quando i fascisti scoprono l’organizzazione, l’infermiera riesce a sottrarsi alla cattura calandosi da una finestra dell’ospedale e si dà alla macchia in Val d’Ossola, aggregandosi alle formazioni combattenti fino alla liberazione.

L’intervento dei due autori del libro ha preso le mosse da un bombardamento dell’aviazione degli alleati che, fra i tanti quartieri milanesi presi di mira, colpì anche l’infermeria del carcere di San Vittore, il nosocomio diventa così anche prigione per i detenuti politici feriti o ammalati. È in quella fase che una rete clandestina si attiva per far fuggire alcuni prigionieri, il cui destino sarebbe stato segnato dalla sicura deportazione se non proprio dalla fucilazione. Ebrei, dissidenti politici, partigiani, militari ribelli: molti detenuti ottengono diagnosi false e, al momento buono, saranno aiutati a scappare. C’è chi fugge vestito da donna, chi nascosto nel retro di un’auto, chi si cala da una finestra con le gambe ingessate e chi sparisce travestito da medico. Dalle infermiere Maria Peron e Lelia Minghini a suor Giovanna Mosna, medaglia d’oro della resistenza, ai medici, passando per il parroco di Niguarda sono molti i protagonisti di quella rete che salvò la vita a oltre quaranta persone. Daniele Pascucci ha anche informato i presenti che è in lavorazione un documentario tratto dal loro libro e Traina lo ha subito invitato e auspicabilmente, per suo tramite, anche il regista del documentario a venire a Limbiate per presentarlo, magari in una scuola. Invito prontamente accolto.

Nell’intervento del Presidente Anpi Traina, la ricostruzione di un episodio che riguarda la città di Limbiate e le fughe dal Nigurda. Paolo Montani era uno dei capi della Resistenza a Limbiate molto attivo negli scioperi del 1943 nell’Alfa Romeo di Milano dove lavorava. La notte del 6 gennaio 1944 un nutrito gruppo di miliziani fascisti circondò la sua casa nel quartiere Ceresolo sospettando che si stesse svolgendo una riunione di antifascisti limbiatesi. Udendo il trambusto, Paolo Montani, anche per non coinvolgere la famiglia in una più che probabile sparatoria, tentò la fuga, ma fu fermato da una raffica di mitra. Ferito fu condotto all’ospedale di Desio da dove il 12 marzo fu trasferito nel carcere mandamentale di quella cittadina per essere interrogato e dove venne percosso e torturato prima di essere trasferito a San Vittore destinato alla deportazione, ma il medico responsabile dell’infermeria dichiarò (con tutta probabilità per evitargli il triste destino già segnato) che le ferite non si erano ancora rimarginate e ne dispose il trasferimento al Niguarda dove era stata predisposta la sua fuga in ambulanza.

In chiusura Antonio Romeo, sindaco di Limbiate pur riconoscendo l’importanza di incontri come questo ha manifestato il suo pessimismo sul futuro delle giovani generazioni che, fra intelligenze artificiali ed oblio degli insegnamenti della memoria storica, si rischia di perdere anche sentimenti di sensibilità e solidarietà. Auspicando un maggiore investimento di energie e competenze nel mondo della scuola. C’è il rischio che la società odierna “smarrisca la bussola” ? A margine della serata opportunamente Salvatore Attanasio, presente all’incontro, ha puntualizzato che “Limbiate, una bussola ce l’ha e si chiama Luca Attanasio“. Unanime è stata la condivisione del suo pensiero.

(foto dell’evento)

