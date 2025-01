La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti potrebbe prendere in considerazione l’approvazione di un ETF spot su Litecoin sotto la nuova leadership del futuro presidente.

Secondo Eric Balchunas e James Seyffart, due analisti di ETF di Bloomberg Intelligence specializzati in ETF, l’ente di regolazione dei mercati azionari USA potrebbe essere in fase di valutazione della richiesta per un ETF su Litecoin (LTE).

“Canary Funds ha appena presentato una modifica al modulo S-1 relativo alla loro richiesta di ETF su Litecoin” ha scritto Seyffart su X. “Nessuna garanzia, ma questo potrebbe indicare un coinvolgimento della SEC nella valutazione della richiesta”.

Questa settimana, Nasdaq e la società di investimento in crypto Canary Capital Group hanno presentato nuove richieste alla SEC. Questo obbliga il regolatore a esprimersi sull’argomento approvando o respingendo i veicoli crypto entro l’anno.

NEW: @CanaryFunds just filed an amended S-1 for their Litecoin ETF filing. No guarantees — but this might be indicative of SEC engagement on the filing. Still no 19b-4 filing yet though

(A 19b-4 would actually start the potential approval/denial clock) h/t @isabelletanlee pic.twitter.com/wFtNOmbmYx

— James Seyffart (@JSeyff) January 15, 2025