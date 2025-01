Comasco

MOZZATE – Colto in flagrante mentre urinava sul muro del municipio, un uomo si è ritrovato con due sanzioni da pagare. La prima è scattata per “atti contrari alla pubblica decenza,” mentre la seconda è stata emessa dopo che la polizia locale ha accertato irregolarità relative al suo utilizzo dell’automobile.

L’episodio si è verificato nella giornata di venerdì, quando un agente ha notato l’uomo che stava urinando contro il muro salvo poi chiudere l’auto e dileguarsi in un’abitazione del centro. I vigili non si sono dati per vinti e telecamere alle mano hanno trovato conferma dell’accaduto e tutti gli elementi per risalire alla sua identità.

Dopo l’identificazione, gli agenti hanno provveduto a multarlo con un verbale da 102 euro. Tuttavia, durante i controlli, è emerso che il veicolo dell’uomo non era in regola, portando così a una seconda sanzione amministrativa.

L’uomo infatti non aveva pagato una sanzione due anni prima e il risultato era stato il fermo fiscale dell’auto che tecnicamente non avrebbe dovuto usare. Il risultato? Una sanzione decisamente salata da oltre 1900 euro.

