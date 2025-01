Groane

SOLARO – Disagi questa mattina martedì 21 gennaio in via Monte Grappa e nelle vie limitrofe a causa della rottura di una tubatura della rete idrica durante i lavori di sostituzione della condotta effettuati dal servizio acquedotto di Gruppo Cap. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Monte Grappa e via Roma (ex SS. 527 Saronno-Monza), causando l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in via M. Grappa, via Diaz, via Roma e zone vicine. Sull’arteria invece una copiosa perdita che però non ha avuto ripercussioni sul traffico.

Il servizio di pronto intervento è stato immediatamente allertato per procedere alla riparazione e al ripristino della tubazione danneggiata. Gli operai sono già al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile e garantire il ripristino della normale erogazione idrica nelle aree interessate.

