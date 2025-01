Città

SARONNO – “A metà mattina ad un certo punto l’aria è diventata irrespirabile. Abbiamo dovuto chiudere tutte le finestre ma è anche difficile stare in casa. Giardino e strada sono impraticabili. Ancora una volta siamo prigionieri a casa nostra”.

E’ la segnalazione arrivata a ilSaronno dai residenti del quartiere tra la Cascina Colombara e Saronno sud ancora alle prese con cattivo odore e miasmi. Questa volta la puzza è simile a quella ci cibo di putrefazione o pesce marcio. L’odore ha preso invaso tutta la zona ovest della città “risalendo” lungo via Piave ed arrivando in via Miola e alle porte della Cassina Ferrara.

Esasperati i residenti della zona di Saronno sud preoccupati quelli dei quartieri limitrofi: “Ciclicamente il problema si ripresenta senza una vera risoluzione. Se questo è il livello di puzza in inverno figuriamoci quando saliranno le temperature”. Il problema si ripresenta dal 2018 e ci sono stati petizioni dei residenti, mobilitazioni dei sindaci di Caronno Pertusella e Saronno e anche interventi di Arpa con tanto di prescrizioni. Il problema continua però a presentarsi con una tale frequenta che il comando della polizia locale ha realizzato un protocollo ad hoc per raccogliere le segnalazioni. Oggi, lunedì 21 gennaio, la chiamata di alcuni residenti ha fatto scattare il controllo della pattuglia in servizio per effettuare poi la segnalazione.

“Nell’ultima mobilitazione abbiamo ottenuto dal Comune e dall’Arpa la rassicurazione che il problema sarebbe stato risolta ma nessun provvedimento si è dimostrato risolutivo” conclude un residente “siamo così esasperati che iniziamo a pensare che sia un problema senza soluzione e molti non segnalano neanche più il problema”.

