SARONNO – Mattinata complicata per tanti genitori saronnesi che hanno tentato di iscrivere i propri figli a scuola per il prossimo anno scolastico. L’apertura delle iscrizioni, avvenuta oggi alle 8, ha visto un afflusso massiccio di accessi sulla piattaforma ministeriale, causando rallentamenti e malfunzionamenti.

Molti genitori hanno segnalato code virtuali di lunga durata e messaggi di errore come “Si è verificato un errore, riprovare più tardi” o “Servizio non disponibile”. C’è chi ha aspettato online 20 minuti per poi vedersi chiedere di ripartire dall’inizio con la procedura.

In tanti si sono collegati nelle prime ore del mattino e la piattaforma è stata sopraffatta dall’elevato numero di richieste simultanee.

Dal Ministero ricordano che non c’è urgenza di completare la procedura oggi. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 10 febbraio alle 20, e la data di registrazione non è rilevante ai fini dell’accettazione. I criteri prioritari sono altri, come la residenza e la presenza di fratelli già iscritti nella stessa scuola.

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 vanno effettuate online tramite la piattaforma Unica, raggiungibile al link https://unica.istruzione.gov.it.

