Altre news

SARONNO – Oggi il cielo si presenta con nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata, con un miglioramento che porterà ampi rasserenamenti in serata. Durante la notte, tuttavia, sono attese precipitazioni, mentre per le prossime ore non sono previste piogge. Le temperature odierne raggiungono una massima di 11°C e una minima di 3°C, con lo zero termico fissato intorno ai 1456 metri. I venti sono deboli, provenienti da Ovest al mattino e da Ovest-Sudovest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo segnalata.

Le condizioni meteorologiche vedono un graduale miglioramento grazie al diradarsi delle correnti umide, con schiarite più diffuse verso sera. Tutti i dettagli aggiornati sono disponibili su 3BMeteo.

LAZZATE – Oggi il cielo è caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite, con una tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge nelle prossime ore, ma nella notte potrebbero verificarsi precipitazioni. Le temperature raggiungono una massima di 10°C e una minima di 4°C, con lo zero termico attorno ai 1460 metri. I venti sono deboli, provenienti da Nord al mattino e da Ovest-Sudovest nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo.

TRADATE – Oggi il cielo si presenta con nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata, mentre verso sera è prevista una tendenza ad ampi rasserenamenti. Non sono attese piogge nelle prossime ore, ma durante la notte potrebbero verificarsi precipitazioni. Le temperature registrano una massima di 10°C e una minima di 1°C, con lo zero termico intorno ai 1423 metri. I venti sono deboli, provenienti da Nord al mattino e da Ovest nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.