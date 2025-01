Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Attenzione ai truffatori porta a porta a Caronno Pertusella: l’appello sui social, ma c’è stata anche la segnalazione alle forze dell’ordine in relazione ad alcune persone che si qualificano come “tecnici” e che al citofono delle case parlano di presunti, inesistenti “guasti”.

In alcuni casi, per essere più credibili, avrebbe fatto poco prima telefonare ai condomini da un complice, che appunto annunciava l’imminente arrivo dei “tecnici”. In situazioni dubbie, è sempre opportuno contattare le forze dell’ordine e comunque non aprire la porta di casa o il cancello del proprio condominio.

In zona, anche ultimamente, si sono verificati molti casi di truffe porta a porta, ad opera di falsi tecnici, ed anche di falsi rappresentanti delle forze dell’ordine.

(foto archivio)

21012025