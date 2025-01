Città

SARONNO – Con attorno la rete arancione da cantiere, inaccessibile e buia, l’ex scuola Luini nel retrostazione attende di essere recuperata. Eppure c’è da tempo un bel progetto per la sua risistemazione, sempre con finalità scolastiche, un maggiore andirivieni di persone contribuirebbe anche a rendere più sicura quella che è oggi una delle zone a rischio della città.

E dunque, perchè non è ancora decollato il piano di rigenerazione urbana? A rispondere è Saronno città dei beni comuni, proprietaria della limitrofa area dismessa ex Isotta, tramite Vivaio Saronno, il coordinamento che da anni sta seguendo il recupero di quella parte di città.

“Il recupero edilizio della Bernardino Luini, ex scuola e originariamente sede amministrativa della Machine & Fabric – azienda che ha avviato nel 1880 la industrializzazione dell’area nota come ex Isotta Fraschini – è una delle funzioni più qualificanti del progetto presentato.

SBC ha firmato un accordo con la Fondazione Daimon perché diventi una delle sedi della fondazione, ben nota a tutti i saronnesi e molto apprezzata e inserita nel contesto produttivo del territorio nel formare giovane personale qualificato – ricordano da Vivaio Saronno – Daimon ha progettato, in collaborazione con lo studio Cza, la manutenzione conservativa per adibire i locali a laboratori e aule didattiche che possano anche ospitare corsi di formazione superiore post diploma di Its Academy “Angelo Rizzoli” di Milano”.

Sbc-Societò dei beni comuni ha proposto di avviare il cantiere della ristrutturazione utilizzando la piazzetta antistante e, in collaborazione con Ferrovienord, ha dato comunicazione di disdetta del comodato gratuito con cui se ne autorizzava a suo tempo l’uso pubblico. Sbc ha dato la disponibilità ad articolare il restauro conservativo in più fasi per consolidare prima l’edificio con interventi resi urgenti dal suo stato di degrado interno per poi, a Piano di intervento approvato, estenderne gli spazi previsti per la formazione professionale dei giovani residenti sul territorio. “Il Comune di Saronno ha negato la legittimità legale a disdettare l’accordo di comodato gratuito in essere, impedendo ogni attività di cantierizzazione e di recupero ambientale dell’edificio e inibendo quindi la possibile pianificazione delle future attività di formazione professionale all’interno della ex Bernardino Luini” precisano da Vivaio Saronno.

(foto: sopra la ex Bernadino Luini come è oggi, sotto come vorrebbe trasformarla Saronno città dei beni comuni)

21012025