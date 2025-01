ilSaronnese

GERENZANO – RESCALDINA – Nella mattinata di sabato 18 gennaio i volontari del progetto “Adotta un Sentiero” e quelli del Parco dei Mughetti hanno unito le forze per ripulire i boschi tra Gerenzano e Rescaldina, restituendo decoro a un’area degradata. Sono state recuperate cinque biciclette e circa venti sacchi di rifiuti di vario genere.

L’iniziativa, nata sotto lo slogan “riprendiamoci il nostro bosco“, ha mostrato come la collaborazione tra gruppi diversi possa ottenere risultati concreti, contrastando il degrado e rilanciando l’importanza di preservare le aree verdi. I residenti hanno accolto con favore l’azione, sperando in ulteriori interventi per rendere i boschi nuovamente fruibili e sicuri.

(foto dalla pagina Facebook di Amici del Rugareto)

