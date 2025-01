news

Il mondo è appena entrato nella seconda era Trump, con tutte le conseguenze che questo avrà in ambito politico, economico e anche crypto monetario.

Ovviamente, in questo articolo ci occuperemo esclusivamente di quest’ultimo aspetto, che sembra avviarsi verso un’era dorata, almeno secondo i più grandi sostenitori del neo presidente, grazie alle politiche di apertura verso il settore che si aspetta vengano realizzate.

Al momento, nulla di concreto è stato fatto in questa direzione, ma il tempo per intervenire non manca: ci sono all’orizzonte quattro anni di mandato Trump, dove avrà un ruolo da protagonista anche Elon Musk, grande sostenitore del mercato crypto in particolare delle meme coin. Resta da vedere se il “@POTUS” rispetterà effettivamente quanto promesso in campagna elettorale.

Dunque, in questa prospettiva, è lecito chiedersi quali sono le migliori crypto da inserire ora nel proprio portafoglio, per sfruttare al massimo in questo particolare momento storico. Vediamone insieme, qui di seguito, alcune delle più interessanti.

Binance (BNB)

Finora passata relativamente in sordina, Binance rimane la sesta crypto più capitalizzata, con circa 100 miliardi di dollari investiti.

In passato, è stata una delle molte vittime della politica di Gensler e della SEC, che con il nuovo direttore, fedele a Trump, potrebbe subire un cambio di rotta.

Con un mercato che sembra destinato a espandersi ulteriormente e una posizione di leadership consolidata, Binance si conferma l’exchange per eccellenza.

Il suo token, BNB, sembra quindi pronto a una nuova fase di espansione interessante, con il prezzo attualmente vicino ai suoi massimi storici.

Dogecoin (DOGE)

Trump si è portato con sé Elon Musk, che, come già annunciato, avrà carta bianca con il suo “dipartimento DOGE”, nome non scelto a caso.

Le intenzioni di Musk sono evidenti: sfruttare la propria influenza sulla community per manipolare il prezzo di Dogecoin a suo vantaggio.

Tuttavia, è fondamentale agire con prudenza, data la situazione potenzialmente volatile. Nonostante ciò, la pubblicità generata potrebbe innescare un periodo molto promettente per Dogecoin.

Attualmente è quotata a 0,34 dollari, non lontano dai suoi massimi storici, e in vista dell’ambizioso traguardo di 1 dollaro che molti sperano di vedere raggiunto.

Sui (SUI)

Questa blockchain è ritenuta da molti esperti la possibile “nuova Solana”, grazie a un ecosistema in rapida crescita.

Nonostante si trovi in un bull market da tempo, il suo valore attuale sembra ancora lontano dal potenziale reale, che potrebbe essere almeno il doppio della capitalizzazione attuale.

In una fase di espansione del settore crypto, con un ruolo sempre più centrale delle blockchain, Sui offre ampi margini di crescita.

Il prezzo attuale è di 4,4 dollari, a un passo dai massimi storici, che potrebbero essere raggiunti e superati a breve.

Worldcoin (WLD)

Si tratta di un altro progetto in continua crescita progetto, promosso dal creatore di ChatGPT Sam Altman. Worldcoin mira a creare identità digitali tramite scansione della retina, con dati utilizzabili attraverso blockchain, offrendo una visione futuristica di questa tecnologia.

Sebbene il progetto proceda a ondate di entusiasmo non troppo costanti, una spinta politica adeguata potrebbe favorirne un’ulteriore espansione. Worldcoin è attualmente scambiato a 1,9 dollari, molto distante dai suoi massimi storici di 12 dollari, ma ha indubbiamente un potenziale di crescita significativo.

Wall Street Pepe ($WEPE)

Questa meme coin a tema trading di Wall Street, con il meme di Pepe the Frog come mascotte, ha un potenziale virale enorme che non va affatto sottovalutato.

Tramite la sua prevendita, Wall Street Pepe ($WEPE) ha attirato investimenti milionari, segnando una crescita esponenziale insolita per una crypto in questa fase.

Attualmente, quando mancano 26 giorni alla chiusura della ICO, ha raccolto un capitale investito di oltre 54 milioni di dollari. Restano quindi ancora poche opportunità per acquistare il token $WEPE al prezzo speciale di 0,0003665 dollari, prima della sua quotazione ufficiale sugli exchange, che potrebbe innescare una crescita significativa.

MIND of Pepe ($MIND)

Un’altra meme coin con il meme di Pepe come protagonista, ma con obiettivi completamente diversi, è MIND of Pepe ($MIND).

Si tratta di un agente AI progettato per analizzare i social, identificando temi e trend in crescita nelle community, che potrebbero generare bull market. Oltre a monitorare i trend, l’AI interagisce per aiutare a indirizzare capitali, offrendo agli investitori informazioni per anticipare le tendenze di mercato.

Si tratta di un progetto ambizioso che potrebbe rivoluzionare il modo di investire in crypto, con una prevendita che ha già raccolto oltre 2,5 milioni di dollari. Il token $MIND è acquistabile al prezzo scontato di 0,0031635 dollari accedendo al sito ufficiale di MIND of Pepe.

