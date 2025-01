Città

SARONNO – “Mi unisco, con tutta l’amministrazione, al cordoglio per la scomparsa di Ambrogio Banfi. Ricordo una persona di grande cortesia, che ha sempre svolto con coscienza il suo lavoro, diventando un punto di riferimento per gli utenti ed un esempio per i colleghi”.

Con queste parole l’assessore alla cultura, Laura Succi, ha voluto ricordare Ambrogio Banfi, storico bibliotecario di Saronno, scomparso nella notte all’età di 88 anni.

“Persone come lui hanno contribuito a costruire l’immagine positiva della nostra biblioteca e la sua rilevanza nel territorio. Le più sentite condoglianze alla famiglia.”

Figura di spicco della comunità, Banfi è stato per anni un collaboratore scrupoloso e preciso della biblioteca cittadina, contribuendo con il suo impegno a renderla un punto di riferimento per i saronnesi. Il suo lavoro ha lasciato un segno tangibile, sia per gli utenti sia per i colleghi, che lo consideravano un esempio di professionalità e dedizione.

Banfi ha lavorato come corrispondente per La Gazzetta dello Sport, seguendo con attenzione e puntualità le vicende dell’Fbc Saronno negli anni in cui la squadra militava con successo tra la serie C e D.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti