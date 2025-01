Varesotto

VARESE – “L’altra mattina a Varese ho partecipato alla Giornata regionale della polizia locale, un momento importante per conoscere le molteplici attività su cui sono impegnati i nostri agenti. Questi momenti sono fondamentali per riconoscere il merito alle donne e uomini in divisa che si sono contraddistinti con atti di coraggio e professionalità, e in generale per ribadire il nostro rispetto e gratitudine per il loro servizio”. Così su Facebook Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto e vicepresidente del gruppo di Italia viva alla Camera.

“La polizia locale è un punto di riferimento sul territorio, nelle grandi città così come nei piccoli paesi, nei momenti di difficoltà e anche in tante occasioni di vita quotidiana. Quando li vediamo vicino alle scuole, o lavorare in rete con le altre forze di polizia, con la protezione civile, con i sindaci, ci sentiamo tutti più sicuri. La nostra è una società complessa, con crescenti marginalità. Per questo è importante sostenere queste professionalità riconoscendo loro mezzi, strumenti di formazione, e maggiori risorse umane”, ha concluso la parlamentare.

22102025