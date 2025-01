iltra2

TRADATE – Il prossimo sabato 25 gennaio, l’oratorio di Tradate, situato in via Alessandro Manzoni 17, ospiterà un evento speciale dedicato ai giovani dai 14 anni in su: “Game Master”.

Dettagli dell’evento:

Orario : dalle 18 alle 22.

: dalle alle Attività previste : Formazione e animazione giochi : un’occasione per imparare tecniche di gestione e organizzazione di attività ludiche. Gioco di gruppo : momenti di divertimento e partecipazione attiva. Cena insieme : per concludere la serata in compagnia.

:

Iscrizioni:

Per partecipare, è necessario iscriversi inviando una mail all’indirizzo:

[email protected].

Promotori e partner:

L’evento è organizzato in collaborazione con Anci, l’Associazione dei Comuni della Lombardia, Comune di Tradate, e vari partner tra cui Natura Art e Solidarietà servizi, con il contributo della Regione Lombardia.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: un precedente evento all’oratorio di Tradate)

22012025