Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Gremita nel fine settimana la sala del Centro civico di Dal Pozzo in occasione della presentazione del docufilm “Dritti contro il cielo”. “Un incontro ricco e partecipato, per il quale ringraziamo le amiche e gli amici del Centro Storico Lebowski, Bianca – e in generale tutta l’associazione di Un Ponte per” dicono i dirigenti della Frazione calcistica Dal Pozzo, società sportiva locale che ha promosso l’evento.

Si è trattato di un momento di approfondimento e riflessione “che ci arricchisce e mediante il quale speriamo di aver incuriosito e interessato riguardo un tema sempre più di attualità come quello della guerra e della situazione palestinese” dicono.

(foto: pubblico numeroso per la proiezione del film al centro civico di Dal Pozzo)

22012025