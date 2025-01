news

Proprio alla vigilia dell’insediamento di Donald Trump come 47° Presidente degli Stati Uniti, Donald e Melania Trump hanno lanciato rispettivamente due nuove meme coin: Official Trump ($TRUMP) e Melania ($MELANIA).

Come era da prevedere la notizia ha subito scatenato reazioni sul mercato, dividendo la comunità tra sostenitori entusiasti e critici accaniti. Il debutto è stato impressionante: $TRUMP ha raggiunto una valutazione completamente diluita (FDV) di 72 miliardi di dollari, mentre $MELANIA ha visto un’impennata del 12.000% nelle prime ore dal lancio, un successo clamoroso, almeno in apparenza, che ha fatto parlare il mondo intero.

Tuttavia, non sono tutte rose e fiori. L’introduzione delle meme coin di Trump e Melania ha sottratto liquidità al mercato delle criptovalute, già in una fase difficile, dove solo Bitcoin è cresciuto, mentre le altcoin hanno subito un colpo pesante. Crypto molto popolari come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) sono scese rispettivamente del 7% e del 6%, mentre Pepe Coin (PEPE) ha registrato un calo ancora più marcato, scivolando del 12,6%.

The Official Melania Meme is live! You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6 — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025

L’entusiasmo e le critiche

Il mondo crypto è abituato agli estremi, e anche questa volta non ha fatto eccezione. Da una parte, figure di spicco come Arthur Hayes, co-fondatore di BitMEX, hanno invitato i trader a spingere $TRUMP verso un market cap di 100 miliardi di dollari con post su X intitolati “Festeggiamo l’imperatore”.

Dall’altra, non sono mancate le accuse. Coffeezilla, noto youtuber che denuncia truffe crypto, ha criticato apertamente il progetto. “L’80% dei token è stato venduto agli addetti ai lavori… dovrebbe essere un crimine”. Anche William Scythe, fondatore di Alpha Prime Capital, ha definito il lancio delle meme coin una mossa egoistica di Trump.

wait… is the melania coin real? RT’d by @realDonaldTrump website is so bad i assumed it was a hack. pic.twitter.com/L4lX8aey1Q — Coffeezilla (@coffeebreak_YT) January 19, 2025

Il caso $MELANIA e le accuse di mancanza di professionalità

Se $TRUMP ha attirato l’attenzione, $MELANIA non è stato da meno, ma non per motivi positivi. Conor Grogan di Coinbase ha sottolineato che il progetto è stato gestito in modo poco professionale, con fondi provenienti da piattaforme di lancio di dubbia affidabilità su Solana.

Anche Caitlin Long, CEO di Custodia Bank, ha espresso preoccupazioni, suggerendo che questa mossa potrebbe portare a cambiamenti normativi negli Stati Uniti, specialmente per quanto riguarda la tassazione delle criptovalute.

Questa vicenda evidenzia la volatilità e l’imprevedibilità del mondo delle criptovalute. Per alcuni, è stato un momento di riflessione sulla necessità di una maggiore regolamentazione e trasparenza. Per altri, un’occasione di guadagno che potrebbe aprire nuove possibilità nel medio termine. Nonostante le polemiche, il mercato sembra pronto a reagire. Come ha sottolineato il trader Daan Crypto, “il mercato potrebbe godere di questa situazione più di quanto si pensi, soprattutto se $TRUMP verrà integrato su altre blockchain”.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

Il lancio di $TRUMP e $MELANIA ha messo in evidenza la natura complessa e spesso divisiva delle criptovalute e in particolare delle meme coin, rappresentando (tra entusiasmi e critiche), un caso di studio sulle opportunità e i rischi legati alle meme coin. Solo il tempo dirà se saranno un successo duraturo o un fuoco di paglia destinato a spegnersi presto, ma la cosa certa è che questa vicenda ha attirato l’attenzione sulle meme coin di ultima generazione, come ad esempio Wall Street Pepe ($WEPE) e MIND of Pepe ($MIND).

Wall Street Pepe e MIND of Pepe tra le meme coin emergenti più interessanti

Wall Street Pepe ($WEPE) è una criptovaluta che unisce l’ironia delle meme coin con riferimenti diretti alla cultura finanziaria di Wall Street. Ispirata a Pepe the Frog, meme molto popolare della rete, questa moneta cerca di attrarre la comunità digitale e gli investitori retail, proponendosi come una critica ironica al sistema finanziario tradizionale.

Basata su tecnologia blockchain, Wall Street Pepe garantisce transazioni trasparenti e sicure, in linea con i principi di decentralizzazione. Attualmente, Wall Street Pepe ha raccolto oltre 54 milioni di dollari in prevendita, un risultato che testimonia l’interesse degli investitori verso questo progetto.

Il valore di un singolo token $WEPE in questo momento è pari a 0,0003665 dollari, posizionandosi nel panorama delle meme coin come un progetto emergente ma caratterizzato da un enorme potenziale di crescita. La prevendita terminerà tra meno di un mese

MIND of Pepe ($MIND) è invece un progetto che coniuga intelligenza artificiale (AI) e tecnologia blockchain, proponendosi come una soluzione innovativa nel settore delle meme coin. Basato sulla rete Ethereum come token ERC-20, mira a offrire strumenti avanzati per l’analisi e l’interazione nel mercato delle criptovalute.

Un elemento distintivo del progetto è l’uso di un agente AI autonomo, capace di raccogliere e analizzare dati in tempo reale per individuare tendenze di mercato e influenzare conversazioni sui social media. Questo approccio punta a trasformare dati complessi in informazioni utili per investitori e appassionati. Tra le caratteristiche principali figurano il sistema di ricompense attraverso staking, l’accesso esclusivo a contenuti e opportunità riservate ai possessori del token e un’AI che evolve continuamente per rispondere alle esigenze del mercato.

La distribuzione del token prevede un’offerta totale di 100 miliardi di unità, con il 22% destinato alla prevendita, a sottolineare l’esclusività per i primi sostenitori.

Al momento la prevendita di MIND of Pepe ha raccolto quasi 3 milioni di dollari, con un valore di un singolo token $MIND pari a 0,0031635 di dollari durante l’attuale fase di ICO, dimostrando un grandissimo interesse da parte della comunità crypto.

