Limbiate

LIMBIATE – Grande attesa a Limbiate per il ritorno de I Legnanesi con il loro nuovo show “Ricordati il Bonsai!”, in programma mercoledì 21 maggio alle 21. Considerato l’alto interesse per l’evento, la prevendita dei biglietti inizierà oggi, mercoledì 22 gennaio.

Dove acquistare i biglietti:

In presenza : alla biglietteria comunale (nel Municipio di via Monte Bianco 2) ogni mercoledì dalle 16.45 alle 18.

: alla biglietteria comunale (nel Municipio di via Monte Bianco 2) ogni mercoledì dalle 16.45 alle 18. Online: sul sito ufficiale del Teatro a partire dalle 19 di mercoledì 22 gennaio.

Prezzo unico: 35 euro.

Lo spettacolo – previsto nella sala di via Valsugana – promette una serata all’insegna della comicità e della tradizione, con I Legnanesi pronti a regalare al pubblico nuove risate e momenti indimenticabili.

(foto archivio: uno spettacolo dei Legnanesi, in una delle tante loro esibizioni da tutti esaurito)

