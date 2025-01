Comasco

SARONNO – Sinora da queste parti non ne erano state viste, ma evidentemente sono arrivate: il riferimento va alle nutrie, mammiferi di origine sudamericana che ormai popolano corsi d’acqua e campagne nel sud della Lombardia, creando anche tanti problemi all’ecosistema. E dunque in questo contesto non è certo passata inosservata la foto comparsa in questi giorni su Facebook, nella pagina dedicata alla natura all’interno del Parco del Lura – l’area naturalistica che si estende fra Saronno e, soprattutto, il vicino comasco – che ritrae un esemplare che nuota nela zona dei Prati del Ceppo a Lomazzo.

A scovare la nutria che nuota nello stagno è stato il fotografo Roberto Corbella.

Le nutrie (Myocastor coypus) sono roditori originari del Sud America, appartenenti alla famiglia dei Myocastoridae. Introdotte in Europa per l’industria delle pellicce, si sono diffuse rapidamente negli ambienti naturali. Le nutrie sono considerate specie invasive in molti paesi, poiché causano danni agli argini, alle coltivazioni e alla biodiversità locale.

(foto: il particolare dell’immagine di Corbella che ritrae una nutria a Lomazzo, pubblicata su Facebook)

22012025