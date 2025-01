ilGro

La carpenteria metallica continua a rivestire una funzione di primaria importanza nel settore edile e, più in generale, in tutto il comparto industriale moderno. Una delle ragioni va individuata nella capacità di mettere a disposizione delle strutture che risultano non solo robuste (e quindi in grado di durare molto a lungo nel tempo), ma soprattutto versatili. Ecco spiegato il motivo per il quale la carpenteria metallica può essere sfruttata per progetti caratterizzati da un elevato livello di complessità, come quelli che riguardano gli impianti industriali, i grattacieli o i ponti. Tanti sono i suoi punti di forza, a iniziare dalla capacità di coniugare la massima sostenibilità con un’elevata efficienza sul piano costruttivo. La carpenteria metallica, insomma, è centrale nel mercato attuale: un mercato che, peraltro, è in costante evoluzione, con esigenze che mutano senza soluzione di continuità. Soluzioni come quelle proposte da O&T Costruzioni Metalliche mettono in risalto i molteplici vantaggi che contraddistinguono la carpenteria metallica, che può essere ritenuta a buon diritto il fulcro e il cuore pulsante dell’industria moderna.

Che cos’è la carpenteria metallica

Ma di che cosa si parla di preciso quando si fa riferimento alla carpenteria metallica? Questo settore comprende l’insieme dei prodotti metallici che vengono progettati e costruiti per mezzo di lavorazioni ad hoc con l’utilizzo di attrezzature e macchinari che consentono il taglio, la piegatura, la saldatura e diverse altre lavorazioni meccaniche. Con il passare degli anni la tecnologia evolve sempre di più, fornendo soluzioni in grado di resistere al trascorrere del tempo e agli effetti degli agenti atmosferici. Come si è detto, il principale utilizzo della carpenteria metallica si ritrova in ambito industriale, in una grande varietà di settori: quello energetico, quello siderurgico, quello meccanico, quello chimico e quello petrolifero, giusto per citarne alcuni. In effetti, come si può facilmente intuire sono molteplici i comparti industriali in cui ci può essere bisogno di elementi quali i tranciati metallici e le lamiere. Il settore architettonico, d’altro canto, ha tratto beneficio dalle opere di carpenteria metallica, come dimostra il moltiplicarsi delle possibilità di costruzione, con opere sempre migliori e caratterizzate da livelli di sicurezza più elevati.

Benefici e impieghi della carpenteria metallica

Al centro della carpenteria metallica ci sono il ferro e le sue leghe, quali la ghisa e l’acciaio. Si tratta di materiali che vantano importanti proprietà dal punto di vista della resistenza, e che per questo motivo possono essere utilizzati al posto del legno, della calce o della pietra, che per ragioni differenti si rivelano più fragili. Fondamentale per le strutture metalliche e in particolare per la realizzazione di costruzioni edili, la carpenteria metallica fa parte della vita quotidiana di ognuno di noi. D’altro canto, quando si parla delle strutture derivanti dalla carpenteria metallica non si fa riferimento unicamente ai capannoni industriali o comunque agli edifici: in questa categoria, infatti, rientrano più in generale tutte quelle opere in metallo che devono risultare resistenti e stabili, abbinando i più elevati standard di precisione e sicurezza. Un esempio fra i tanti può essere individuato nelle scale incendio, ma vale la pena di citare anche le recinzioni, le ringhiere, i cancelli, i parapetti, i serramenti, gli attraversamenti pedonali sospesi e perfino i ponti. Ecco perché la nostra quotidianità è contrassegnata dalla costante presenza della carpenteria metallica.

Leggera e pesante: che cosa cambia

È possibile distinguere fra carpenteria metallica pesante e leggera: la prima riguarda tutte le lavorazioni che coinvolgono strutture portanti e di dimensioni importanti, specialmente nel settore civile e in quello industriale, oltre che in ambito architettonico e urbano; la seconda, invece, coinvolge in modo particolare le lamiere. La carpenteria pesante si distingue da quella leggera non solo per la finalità con la quale i prodotti vengono progettati e realizzati, ma anche per il grado di complessità che caratterizza le diverse lavorazioni. Ne derivano differenze anche in relazione alla selezione dei materiali che vengono utilizzati per ogni lavorazione. Abbiamo già menzionato il ferro e le sue leghe, ma occorre ricordare anche lo zinco, l’ottone e il rame: la scelta dell’uno o dell’altro dipende, appunto, dal tipo di lavorazione che deve essere effettuata.

La carpenteria metallica e l’acciaio

Uno dei materiali che vengono utilizzati di più dalla carpenteria metallica è l’acciaio, una lega che è composta da carbonio e ferro. Questo materiale è l’esempio dei tanti vantaggi offerti dalla carpenteria metallica, per la sua capacità di combinare resistenza e leggerezza. Da qualche anno a questa parte, si sta diffondendo in maniera consistente il corten, una lega di ferro e carbonio a cui viene aggiunta una parte di rame: si usa fra l’altro per i guard rail e i ponti, ma anche per gli arredi pubblici, per le facciate degli edifici e per i rivestimenti, grazie alla sua capacità di resistere alle intemperie.