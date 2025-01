Altre news

SARONNO – Oggi i cieli sono molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge che interesseranno l’intera giornata. Si prevedono accumuli di pioggia intorno ai 9 mm. Le temperature odierne vedono una massima di 7°C e una minima di 3°C, mentre lo zero termico si attesta a circa 1204 metri. I venti soffiano deboli da Nord sia al mattino che al pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo.

La giornata è caratterizzata da condizioni instabili, con piogge diffuse che potrebbero intensificarsi in serata. Per maggiori dettagli, consulta 3BMeteo.

LAZZATE – Oggi i cieli si presentano molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge che si protrarranno per tutta la giornata. Le precipitazioni previste ammontano a circa 8 mm. Le temperature registrano una massima di 7°C e una minima di 4°C, mentre lo zero termico si attesta intorno ai 1190 metri. I venti sono deboli, provenienti da Nord-Nordest al mattino e da Nord-Nordovest nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo.

TRADATE – Oggi i cieli sono molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge che persisteranno per tutta la giornata. Le precipitazioni previste ammontano a circa 6 mm. Le temperature raggiungono una massima di 6°C e una minima di 3°C, con lo zero termico attestato intorno ai 1163 metri. I venti soffiano deboli da Nord al mattino e da Nordovest nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.