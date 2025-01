Comasco

ROVELLO PORRO – Tra le priorità del nuovo mandato di Rinaldo Guerini alla guida dell’Ave ci sono iniziative che spaziano dal sociale all’educazione ambientale. Il presidente, riconfermato per la sua ventennale dedizione al sodalizio, ha espresso l’intenzione di potenziare il progetto “spesa amica“, un servizio dedicato a persone sole o in difficoltà, realizzato in collaborazione con l’assistente sociale del comune.

Un altro obiettivo è avvicinare i bambini delle scuole elementari al tema della sostenibilità. Guerini si dichiara intenzionato ad organizzare visite ala piazzola ecologica per spiegare ai più piccoli il funzionamento della raccolta differenziata e l’importanza di comportamenti responsabili verso l’ambiente. L’intento è educare i più giovani affinché diventino adulti consapevoli e rispettosi dell’ecosistema.

Accanto a queste novità, continueranno le attività che ormai sono tradizione: la consegna delle borse di studio, il premio bontà e il supporto all’amministrazione comunale e alle associazioni nella realizzazione di eventi.

Durante le recenti elezioni, i soci hanno confermato Guerini come presidente e hanno eletto il nuovo direttivo, composto dal vice Battista Borghi, dal segretario Giuseppe Frasson, dal tesoriere Anna Maria Nosenzio e dal socio Salvatore Scarso. Una squadra pronta a lavorare per mantenere vivo lo spirito e l’impegno dell’Ave a favore della comunità di Rovello Porro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

22012025