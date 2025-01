Città

SARONNO – Gli appassionati di scacchi, grandi e piccoli, avranno presto nuove opportunità di imparare e divertirsi grazie alle iniziative proposte da Scuola Scacchi Saronno e Circolo Scacchi Saronno, entrambe situate in via Marconi 5, adiacente al parcheggio del comune.

A partire dal 20 gennaio, la Scuola Scacchi Saronno organizza corsi dedicati ai ragazzi dai 6 ai 13 anni. Le lezioni, sette in totale e della durata di un’ora ciascuna, saranno focalizzate sull’apprendimento delle regole, delle strategie e delle dinamiche del gioco degli scacchi. I corsi si terranno dal lunedì al venerdì, tra le 16 e le 19, e il sabato, dalle 09 alle 19. Per informazioni, è possibile contattare il numero 371 1179430.

Dal 23 gennaio, il Circolo Scacchi Saronno apre le sue porte ogni giovedì sera dalle 20.30 alle 23.30 per partite libere, offrendo un’occasione perfetta per gli appassionati di confrontarsi in un ambiente rilassato e amichevole. Inoltre, dalle 19.30 alle 20.30, si terranno lezioni dedicate agli adulti, ideali per chi desidera migliorare la propria tecnica. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 351 7827262 o scrivere a [email protected].

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti