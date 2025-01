Città

SARONNO – Ieri mattina, con una cerimonia alla sola presenza delle autorità senza stampa o cittadini, sono stati presentati “i lavori di abbellimento degli spazi esterni del centro diurno disabili “Beata Madre Teresa di Calcutta”, realizzati grazie ad un progetto di compensazione per il taglio di un cedro che la Provincia di Varese ha dovuto programmare al fine di procedere con l’ampliamento del liceo scientifico G.B.Grassi”.

La nota è stata diffusa dall’Amministrazione comunale su Facebook. Il progetto era stato presentato lo scorso 30 gennaio in una conferenza stampa in Municipio alla presenza anche del consigliere provinciale Alessandra Agostini.

“I tre alberi piantumati (uno all’ingresso e due sul perimetro esterno dell’edificio) – spiega la nota comunale – così come le altre specie di fioriture a ridosso della recinzione posteriore, sono caratterizzate da odori e colori che rappresenteranno un valore aggiunto per il centro, vista la loro utilità nella terapia per gli ospiti”.

Nel gennaio scorso era stato spiegato come, per far fronte alla necessità dell’ampliamento del liceo scientifico Grassi, era previsto il taglio di 12 piante: 4 di grandi dimensioni e alcuni tigli di dimensioni più contenute. Per l’intervento, che proprio per l’abbattimento dello storico cedro Petro aveva provocato una mobilitazione degli studenti e dei docenti, è stata prevista una compensazione 1 a 1 all’interno dell’istituto “che partirà al termine della realizzazione del progetto” e un’altra all’interno del Cdd, centro diurno disabili di piazza Tricolore. Qui, con un investimento di 30 mila euro, si è concretizzato “uno studio di riqualificazione degli spazi con nuove soluzioni dall’arrivo di una quercia che si tingerà di rosso in autunno ad colorate ortensie per l’estate che consentiranno a chi frequenta la struttura di vivere il verde in modo piacevole e sano con più stimoli”.

“Il sindaco Airoldi, gli assessori Franco Casali e Ilaria Pagani e il vicepresidente della Provincia di Varese Giacomo Iametti – conclude la nota – hanno sottolineato l’importanza di questo intervento di compensazione, avvenuto proprio al centro diurno disabili, in favore di una fascia debole della popolazione saronnese, in un lavoro di collaborazione e sinergia tra gli enti”.

Al momento non sono arrivate informazioni ne sul fronte degli arredi che dovrebbero essere realizzati con “i resti” di Pedro il cedro e dell’orto che si voleva realizzare all’interno del Centro diurno disabili.

