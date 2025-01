Cronaca

SARONNO – Ha seguito il navigatore ed ha finito per restare incastrato nell’angolo di via San Giacomo. E’ la disavventura capitata stamattina, mercoledì 22 gennaio, al conducente di un furgone.

E’ successo intorno alle 10 quando l’uomo si è accorto di non riuscire a muovere il mezzo anzi ha anche danneggiato due persiane delle finestre al piano terra.

Sul posto in suo aiuto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia locale che in un’oretta sono riusciti a far uscire il mezzo da via San Cristoforo e poi da via Portici in via Roma.

